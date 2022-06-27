Подробности сообщает Телеграм-канал PrivatBank_insider.
Теперь выплаты от международных организаций для внутренне перемещенных лиц в виде переводов Western Union смогут получать несовершеннолетние и подростки в возрасте от 14 до 18 лет.
Речь идет о выплатах по программам ООН World Food Programme, WFP в размере 2200 гривен, которые могут получить украинцы, выехавшие в безопасные регионы страны из-за боевых действий.
Для того, чтобы получить деньги, несовершеннолетние смогут открыть карту для выплат ПриватБанка. Сделать это они смогут в любом отделении банка и даже без присутствия родителей. Зачисление и снятие денег с карт будет проходить без комиссии.
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Подростки в возрасте от 14 до 16 лет после получения SMS-сообщения с контрольным номером перевода Western Union, могут получить перевод исключительно на карту ПриватБанка в Приват24 или отделении банка.
Для украинцев в возрасте от 16 до 18 лет получение денег будет доступно любым способом: через Приват24, в банкоматах, терминалах самообслуживания, отделениях банка. Кроме того, зачесть перевод на карту можно, обратившись к клиентской поддержке по телефону 3700 или в чат «Помощь Онлайн», сообщили в ПриватБанке.
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