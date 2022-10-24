Автомобиль Mercedes-Benz S320 (2001 года выпуска) Министерство юстиции Украины безвозмездно отдает вместе с Государственной исполнительной службой и Электронный аукцион OpenMarket – СЕТАМ.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Минюст, кроме иномарки бесплатно также отдаются автозапчасти разных производителей, товары бытового потребления (зубные щетки, лампочки, пластиковые рамки для розеток, розетки без корпуса, кабель, фитинги для кабелей, настенный фонарь, зарядное устройство, флешки , другое).

Кроме того, также бесплатно можно получить мобильные 4G LTE WiFi роутеры с VPN и настраиваемым DNS-сервером, кофемашину, одежду и многое другое.

Право на получение автомобиля и других вещей имеют военные формирования, учреждения здравоохранения, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи и другие.

Заявку следует подать до 18 ноября 2022 года.

Добавим, что бесплатная растаможка в Украине отменена три месяца назад, но существенного роста цен на б/у авто не наблюдается. Эксперты проанализировали средние цены на ряд подержанных моделей. Выяснилось, что наиболее доступными сейчас являются старые советские или постсоветские модели.

Напомним, опубликованы доказательства сотрудничества Героя Украины с оккупантами даже после 24 февраля.

Кроме того, сообщалось, что "Ощадбанк" и "ПриватБанк" ввели новую услугу.

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