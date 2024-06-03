Морковь по-корейски остается одной из любимых холодных закусок среди украинцев, и это популярное блюдо можно легко приготовить дома, даже если вы только учитесь готовить. Часто ее покупают в магазине, однако если вы следуете технологии и используете правильные приправы, вы сможете наслаждаться самой вкусной домашней версией моркови по-корейски. Politeka раскроет секреты этой вкусной закуски.

Морковь по-корейски с приправой и луком

Ингредиенты

морковь – 7-8 шт среднего размера;

сахар – 2 ч. л;

соль – 1 ч. л;

репчатый лук – 1 шт;

растительное масло – 100 гр;

столовый уксус – 3 ст. л;

приправа для моркови по-корейски.

Приготовление: Очистите морковь, промойте ее и натереть на терке. Добавьте соль и сахар, и если морковь выделяет много сока, отцедите его. Посыпьте приправой и тщательно перемешайте. Лук также очистите, мелко нашинкуйте и обжарьте на сковороде в течение 2-3 минут. Добавьте разогретое масло вместе с луком в морковь, влейте уксус и еще раз перемешайте. Поставьте в холодильник на 1-2 часа, чтобы блюдо настояло.

Морковь по-корейски с чесноком

Ингредиенты:

морковь – 1 кг;

растительное масло – 0.5 стакана;

чеснок – 1 головка;

соль – 1 ст. л;

сахар – 2 ст. л;

уксусная эссенция – 1 ч. л;

молотый красный перец – 1 ч. л;

молотый черный перец – 1 ч. л.

Приготовление: Очистите морковь и натрите ее с помощью специальной терки для корейской моркови. Разместите тертую морковь в миске и посыпьте солью и перцем. В качестве альтернативы можно использовать приправу для корейской моркови; но если его нет, можно воспользоваться указанной смесью. На заключительном шаге добавьте уксусную эссенцию, отлично перемешайте морковь руками и оставьте ее на 10-15 минут.

Пропустите чеснок через пресс, посыпьте им морковь, но не смешивайте. Разогрейте растительное масло на сковороде, облейте морковь им, и только по истечении указанного времени тщательно перемешайте деревянной лопаткой. Затем переложите в контейнеры и оставьте в холодильнике на 5-6 часов.

Острая морковь по-корейски с перцем чили

Ингредиенты:

морковь – 500 гр;

чеснок – 3 зубчика;

сахар – 1 ст. л;

соль – 0.5 ч. л;

перец чили – 0.5 ч. л;

молотый кориандр – на кончике ножа;

молотый черный перец – на кончике ножа;

уксус – 2-3 ст. л;

растительное масло – 5 ст. л;

соевый соус – 1 ч. л

Приготовление: Очистите морковь, промойте ее и натрите на терке. Добавьте все указанные специи, соевый соус и добавьте чеснок, который пропустите через пресс. Разогрейте масло до кипения и влейте его в сосуд с морковью. Перемешайте, оставьте на 2-3 часа или на ночь, чтобы овощ имел возможность хорошо впитать вкусовые свойства маринада.

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