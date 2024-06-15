Политический аналитик Александр Новохатский рассказал, что в войне у нас 1/4 общества, и всегда было понятно, что всех не мобилизовать, так и ставку на них делать не нужно.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как рассказывает гость программы, сейчас у нас идет война с машиной-государством, которое безмерно набирает людей и модифицирует их в свои Вооруженные силы. С нашей стороны, объясняет он, войну ведет одна часть нашего общества в количестве 1/4, то есть четвертая часть нашего человеческого пространства сегодня задействована в войне.

«Вот эта четверть нашего социального пространства немного подзадолбалась, ну, выдохлись люди, устали, потому что помощи от других частей, как от козла молока. Одни решают свои вопросы, третьи вообще не способны ни на что», - утверждает Александр Новохатский.

В то же время, замечает эксперт, непонятно, как оценивают ситуацию в США, Британии, как работает их система анализа, но ведь именно со стороны Запада мы постоянно слышим заявления о том, что мобилизация в Украине не получается, что надо больше.

«Украинцы и так все знали, все вменяемые знали, что мобилизация всего конгломерата людей в Украине на задачу победить в войне невозможна. Ну, все же это знают. Любой человек, который задумывался над этим вопросом, понимал, что существуют некие категории владельцев трезубых паспортов, которые не будут воевать. Ну, на них никто и не ставил», - объясняет Александр Новохатский.

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