Угроза со стороны Китая ускоряет крупнейшую военную трансформацию в Тихоокеанском регионе за последние десятилетия.

28 июля Ллойд Остин, министр обороны Америки, объявил о создании нового боевого командования для надзора за всеми американскими войсками в Японии.

«Исторический» сдвиг, как называет его Остин, является признаком тревоги, с которой Америка и Япония воспринимают угрозу со стороны Китая, который быстро наращивает свои вооруженные силы.

Целью нового штаба является как укрепление обороны Японии — когда-то бывшей тыловой базы для операций, но все более вероятной на передовой любого конфликта с Китаем, — так и отражение планов Японии по созданию объединенного командования по американскому образцу для объединения воздушных, морских, сухопутных и других сил в начале следующего года.

«Это, наконец, трансформация отношений между США и Японией из того, что раньше было в основном соглашением о базировании для проецирования военной мощи США, в настоящий военный союз», — утверждает Кристофер Джонстон из Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра в Вашингтоне, округ Колумбия.

Этот шаг может усилить беспокойство Китая по поводу окружения и усилить жалобы на то, что Америка пытается построить «азиатское НАТО».

Это очень далеко от реальности. У союзников Америки в Азии нет взаимных обязательств защищать друг друга, как у членов НАТО.

Сейчас Вооруженные силы США в Японии в основном являются административным штабом для подразделений, базирующихся в стране, и для связи с японским правительством.

Источник: economist.

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