Россияне убивают украинских и зарубежных журналистов, освещающих ситуацию на фронте и в стране во время полномасштабного вторжения России.

С начала полномасштабного вторжения из-за российской агрессии погибли более 90 медийщиков.

Среди них – люди, погибшие как гражданские; журналисты, убитые российскими военными во время исполнения профессиональных обязанностей и медийщики, павшие на фронте как защитники.

По словам руководителя отдела мониторинга свободы слова Института массовой информации Екатерина Дячук, оккупанты убивают журналистов специально.

"Когда журналисты ехали на фронт освещать войну – россияне прицельно запускали дроны по ним . Пролетают и видят, что там медиа с наклейкой "пресса", – они по ним стреляют" , – рассказывала Екатерина.

По данным мониторинга Института массовой информации, по состоянию на конец мая 2024 года Россия совершила 599 преступлений против журналистов и медиа в Украине за два года и три месяца вторжения.

Среди них — убийства, похищения и пытки журналистов, обстрелы телебашен, повреждения офисов медиа и кибератаки.

Согласно перечню, который ведет и верифицирует Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) в сотрудничестве с Международной федерацией журналистов, по состоянию на 30 мая 2024 года оккупанты убили в Украине по меньшей мере 91 медийщика с начала вторжения, включая случаи гибели иностранных репортеров.

Так, Брент Рено Энтони был расстрелян русскими солдатами на блокпоста в Ирпене 13 марта 2022 года. Он был американским журналистом, документалистом, экскорреспондентом The New York Times и репортером Time.

Пьер Закжевски погиб 14 марта 2022 года с журналисткой, фиксером, продюсером «Fox News» Александрой Кувшиновой. Их автомобиль обстреляли россияне в Киевской области в селе Горынка. Пьер был ирландским фотожурналистом Fox News.

Фредерик Леклерк-Имхофф погиб от осколочного ранения 30 мая 2022 года, когда освещал эвакуацию населения из Северодонецка. Он являлся журналистом телеканала BFMTV.

Также, напомним, весной 2022 года россияне жестоко убили известного украинского фотожурналиста Максима Левина.

Он пропал 13 марта 2022 года в Вышгородском районе под Киевом, где выполнял свои профессиональные обязанности и документировал военные преступления россиян. 1 апреля 2022 полиция нашла его убитым в лесу возле села Гута-Межигорская Вышгородского района близ Киева. По сообщению прокуратуры, его застрелили российские военные двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Убивая Левина, россияне знали, что он был журналистом. Вместе с Левиным погиб его друг, военный Алексей Чернышев.

В июле 2024 года на месте гибели Левина, в лесу между Гутой Межигорской и Мощуном в Вышгородском районе установили меморильную табличку.

На табличке есть QR-код, по которому можно открыть страницу биографии погибшего фотографа.

«… Журналисты, погибшие в Украине с 24.02.2022. На видео – все имена и фамилии погибших коллег. Просмотрел уже несколько раз, внимательно вчитываясь. Очень трудно. Уже 91 человек, не считая пропавших без вести» , - высказывался известный телеведущий Дмитрий Комаров, комментируя видео с фамилиями журналистов, погибших от рук россиян за время полномасштабного вторжения.

Медийщики уверены, что, убивая журналистов, операторов, фотографов, всех, кто освещает захватническую войну против Украины, россияне делают это сознательно. Пытаясь закрыть рот любому, кто думает иначе, чем кремлевский режим.

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