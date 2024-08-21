Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что россия меняет подходы к атакам шахедами, но и Украина не отстает, и наши дроны начали массированно лететь на москву.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, враг меняет тактику атак шахедами и меняет подходы к избранию маршрутов. По его словам, не исключено, что меняется и техническая начинка дронов для того, чтобы они были менее уязвимыми, и летят они выше, чтобы их не доставали мобильные группы.

«Надо будет это изучить, потому что враг меняет определенные подходы к атакам, чтобы продолжать кошмарить Украину. Не устают они менять и искать пути, каким образом делать полеты шахедов более эффективными. Если мы посмотрим на статистику, это не очень помогает агрессору, но вместе с тем нужно остерегаться и принимать больше мер к укреплению системы ПВО. Над этим работают», – отмечает Александр Мусиенко.

В то же время Украина, добавляет он, тоже не останавливается и работает над тем, как увеличивать производство количества дронов, модифицировать их, модернизировать, сделать их еще лучше, анализирует работу системы ПВО врага, и мы видим результаты. Речь идет, рассказывает эксперт, о новости, что под москвой уже сбивают дроны, и это была такая самая большая атака с начала полномасштабной войны.

«Там есть объекты военно-промышленного комплекса, по которым безусловно нужно наносить удары, они представляют угрозу. И напомнить, а то, я думаю, москвичи несколько успокоились, что все будет хорошо, ничего им не угрожает, Украина не будет атаковать. Добираются дроны уже и до москвы», - заключает Александр Мусиенко.

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