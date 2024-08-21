Політолог Олег Соскін пояснив, що лукашенко змінив войовничу риторику на миролюбну, бо путін дав йому чітко зрозуміти, що кожен сам за себе.

Про це він розповів на каналі «PolitБюро».

«Це адресовано до різних груп в Україні та у російській федерації. Тобто він розуміє, що, якщо путін настільки великий, його територія, що йому загалом доля Курської області, Брянської області та Бєлгородської по барабану у рамках процесу світової соціалістичної путінської революції, то для Лукашенка це питання життя і смерті при 8-мільйонній Білорусі, яка повністю залежить від росії», - підкреслює Олег Соскін.

До того ж, констатує він, Білорусь – країна-банкрут, вона не може обслуговувати власний зовнішній борг, а тут ще нові проблеми додалися. За словами експерта, російська залізниця припинила приймати білоруські товарні потяги у зв'язку із ситуацією у Курській області, а ще є ризики, що може взагалі припинитися прокачування нафти і газу територією Білорусі через побоювання щодо ЗСУ на Брянщині.

«А те, що зараз роблять українські війська, це зрозуміло, що вони мають зайти у Брянську область, і навіть туди зайти значно легше, ніж у Білгородську. У Білгородській хоч якісь є збройні формування, щось було збудовано, а у Брянській області взагалі нічого нема», - пояснює Олег Соскін.

Тому, розповідає гість програми, лукашенко почав із того, що погрожував ядеркою, але, мабуть, путін йому пояснив, що ключі у росії, далі він заявляв, що Білорусь прийде захищати російська армія, щодо чого йому теж багато пояснили. І ось тепер, констатує він, Лукашенку нічого не залишилося, крім того, щоб говорити про перемир'я.

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