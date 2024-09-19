Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить три разных варианта вкусного маринада к курице – зеленый, желтый и красный.

Ингредиенты для зеленого маринада:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. мелко нарезанного свежего перца чили
  • сок и цедра одного лимона или лайма
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст.л. мелко нарезанной кинзы или петрушки
  • 0,5 ч. л. паприки
  • 0,5 ч.л. кориандра
  • 0,5 ч.л. тмина
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ст.л меда

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто смешивает все ингредиенты, смазывает этой смесью куриное мясо (филе или филе бедра) и отправляет мариноваться в холодильник.

Эктор Хименес-Браво

Для приготовления желтого маринада "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. белого йогурта
  • 0,5 ч. л. паприки
  • 0,5 ч. л. тмина
  • 1 ч.л. соли
  • 0,5 ч.л. сушеного лука
  • 0,5 ч.л. сушеного имбиря
  • 0,5 ч.л. молотого черного перца
  • 1 ч.л. куркумы
  • 0,5 ч.л. сушеного чеснока
  • 1 ч.л. свежей или сушеной кинзы

Эктор Хименес-Браво

А чтобы приготовить красный маринад к курице "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует такие ингредиенты:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л. сметаны
  • 1 ч.л. измельченного корня имбиря
  • 0,5 ч.л. корицы
  • 0,5 ч.л. гвоздики
  • 0,5 ч.л. мускатного ореха
  • 1 ч.л. соли
  • 0,5 ч.л. тмина
  • 0,5 ч.л. аниса
  • 0,5 ч.л. сушеного перца чили
  • 0,5 ч.л. куркумы
  • 0,5 ч.л. кориандра
  • 2 ст. паприки
  • сок половинки лайма

Гвоздику, тмин и анис "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво измельчает в ступке, а затем смешивает с остальными ингредиентами.

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