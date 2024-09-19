Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить три разных варианта вкусного маринада к курице – зеленый, желтый и красный.
Ингредиенты для зеленого маринада:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. мелко нарезанного свежего перца чили
- сок и цедра одного лимона или лайма
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст.л. мелко нарезанной кинзы или петрушки
- 0,5 ч. л. паприки
- 0,5 ч.л. кориандра
- 0,5 ч.л. тмина
- 1 ч.л. соли
- 1 ст.л меда
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто смешивает все ингредиенты, смазывает этой смесью куриное мясо (филе или филе бедра) и отправляет мариноваться в холодильник.
Для приготовления желтого маринада "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. белого йогурта
- 0,5 ч. л. паприки
- 0,5 ч. л. тмина
- 1 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. сушеного лука
- 0,5 ч.л. сушеного имбиря
- 0,5 ч.л. молотого черного перца
- 1 ч.л. куркумы
- 0,5 ч.л. сушеного чеснока
- 1 ч.л. свежей или сушеной кинзы
А чтобы приготовить красный маринад к курице "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует такие ингредиенты:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 2 ст.л. сметаны
- 1 ч.л. измельченного корня имбиря
- 0,5 ч.л. корицы
- 0,5 ч.л. гвоздики
- 0,5 ч.л. мускатного ореха
- 1 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. тмина
- 0,5 ч.л. аниса
- 0,5 ч.л. сушеного перца чили
- 0,5 ч.л. куркумы
- 0,5 ч.л. кориандра
- 2 ст. паприки
- сок половинки лайма
Гвоздику, тмин и анис "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво измельчает в ступке, а затем смешивает с остальными ингредиентами.
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