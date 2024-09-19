Секрет вкусной и сочной курицы – это правильный маринад, и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами тремя рецептами идеальных маринадов.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить три разных варианта вкусного маринада к курице – зеленый, желтый и красный.

Ингредиенты для зеленого маринада:

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. мелко нарезанного свежего перца чили

сок и цедра одного лимона или лайма

1 зубчик чеснока

1 ст.л. мелко нарезанной кинзы или петрушки

0,5 ч. л. паприки

0,5 ч.л. кориандра

0,5 ч.л. тмина

1 ч.л. соли

1 ст.л меда

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто смешивает все ингредиенты, смазывает этой смесью куриное мясо (филе или филе бедра) и отправляет мариноваться в холодильник.

Для приготовления желтого маринада "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. белого йогурта

0,5 ч. л. паприки

0,5 ч. л. тмина

1 ч.л. соли

0,5 ч.л. сушеного лука

0,5 ч.л. сушеного имбиря

0,5 ч.л. молотого черного перца

1 ч.л. куркумы

0,5 ч.л. сушеного чеснока

1 ч.л. свежей или сушеной кинзы

А чтобы приготовить красный маринад к курице "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует такие ингредиенты:

2 ст.л. оливкового масла

2 ст.л. сметаны

1 ч.л. измельченного корня имбиря

0,5 ч.л. корицы

0,5 ч.л. гвоздики

0,5 ч.л. мускатного ореха

1 ч.л. соли

0,5 ч.л. тмина

0,5 ч.л. аниса

0,5 ч.л. сушеного перца чили

0,5 ч.л. куркумы

0,5 ч.л. кориандра

2 ст. паприки

сок половинки лайма

Гвоздику, тмин и анис "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво измельчает в ступке, а затем смешивает с остальными ингредиентами.

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