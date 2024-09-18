Министр обороны Рустем Умеров уволил главного инспектора Министерства обороны Украины Игоря Воронченко сразу после того, как тот доложил на Ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в ​​учебных центрах ВСУ.



Об этом сообщила народный депутат Марианна Безугла в своих соцсетях.

"Откровенный и детальный доклад Воронченко поразил всех и вызвал большой гнев у Сырского. Главная инспекция Министерства обороны Украины (ГИМО) была последним форпостом, которая давала хотя бы какую-то экспертизу по поводу того, что действительно происходит в ВСУ. В частности, именно они проводили расследование по сбитию. нашей ПВО самолетов, включая F-16. Я предполагаю , что сейчас будет попытка уничтожить все доказательства. Также ГИМО сопровождала аудит использования техники и вооружения, предоставленных нам партнерами и т.д.





Нардеп добавила, что недавно Умеров избавился от своей заместительницы Натальи Калмыковой, как только она развернула изменение кадровой политики и медицинского обеспечения ВСУ и появились первые результаты.

Нардепка призвала президента Владимира Зеленского не дать ввести себя в заблуждение и не оставаться равнодушным.



Напомним, народная депутат Марьяна Безугла заявила о недостаточной подготовке мобилизованных в Украине. Она утверждает, что недавно прибывшие на Покровское направление новобранцы за 45 дней базовой подготовки не научились почти ничему.









Безугла добавила, что из-за такой ситуации боевые бригады просят рассмотреть призыв в обход центров, прямо в резервные подразделения, "чтобы иметь возможность подготовить новичков не для галочки, как в центрах".

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