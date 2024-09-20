Украинцам рекомендуют воздержаться от проветривания и долго не находиться на улице.

Так, в Киеве в последние дни фиксируются проблемы с загрязненностью воздуха, в пятницу, 20 сентября, дым и неприятный запах накрыли многие районы столицы и области.

На гарь в воздухе жалуются жители Петропавловской и Софиевской Борщаговки, то же зафиксировано на Оболони.

Предварительно установлено, что задымление и неприятный запах могут повлечь за собой лесные пожары, из-за которых началось горение торфа.

Киев "дошел" до первой строчки и сейчас наша столица занимает первое место в мире по уровню загрязненности воздуха.

Приложение IQair дает самую плохую оценку воздуху в нашей столице из-за превышения долей в 17,5 раз.

Эксперты рекомендуют на время повышения загрязненности воздуха закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Кроме того, следует пить большое количество воды и включить воздухоочиститель.

Напомним, накануне украинский гидрометцентр предупреждал о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине на 20-22 сентября.

Синоптики прогнозируют, что в эти дни погода будет способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

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