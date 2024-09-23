В Комитете Верховной Рады по бюджету назвали главное условие для возможного повышения НДС, которое Украина может ввести в случае роста расходов в Госбюджете-2025.

Эту информацию сообщила глава Бюджетного комитета Роксолана Подласа на заседании парламента.

Когда НДС в Украине может возрасти

Подласса отметила, что пересмотр НДС в сторону повышения возможен в случае увеличения расходов в проекте Госбюджета-2025 до второго чтения. Она подчеркнула, что расходы бюджета не должны существенно расти, поскольку правительство ограничено условиями, утвержденными в ходе пятого пересмотра программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Если расходы все-таки увеличатся, Украина столкнется с требованием МВФ по повышению НДС, добавила она.

Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также говорил о возможном повышении этого налога. Он отметил, что если парламент не поддержит правительственную инициативу по увеличению военного сбора и других сборов, то повышение налогов все равно состоится.

Стефанчук подчеркнул, что, вероятно, будет выбран другой путь — повышение НДС, поскольку этот налог имеет самую широкую налогооблагаемую базу.

"Мы все осознаем, что война — это огромная финансовая нагрузка на государство. Поэтому логично, что необходимо найти средства для пополнения бюджета. Есть два варианта: правительство предлагает собрать немного из разных источников или сосредоточиться на одном налоге с широкой базой, таком как НДС, и повысить его", - заявил Стефанчук.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.