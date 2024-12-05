Дата выхода 2-го сезона «Игры кальмаров» в настоящее время назначена на конец декабря 2024 года.

Информация о релизе сериала "Игра в кальмара" 2 сезон была опубликована на X с прикрепленным коротким тизером.

"Игра в кальмара" 2 сезон изначально был продлен еще в 2022 году, поэтому фанаты уже некоторое время ждут точной даты выхода.

И, еще одна хорошая новость, 3 сезон "Игры в кальмара" также должен выйти в середине 2025 года.

Наконец-то у нас есть полноценный трейлер "Игры в кальмара" 2 сезон, и он действительно леденящий душу.

Наконец, в октябре вышел новый тизер "Игра в кальмара" 2 сезон , в котором продавец Гонг Ю готовится набрать больше игроков. В коротком трейлере он читает свои красные и синие конверты, надевает костюм и направляется в метро.

История 2 сезона «Игры в кальмара»:

Netflix дал нам некоторое представление о сюжете 2-го сезона "Игра в кальмара" благодаря удобному описанию сюжета. Оно гласит: «Спустя три года после победы "Играх в кальмара" , Игрок 456 по-прежнему полон решимости найти людей, стоящих за игрой, и положить конец их порочному спорту».

Посмотреть второй сезон «Игры в кальмара» можно будет 26 декабря 2024 года на стриминговом сервисе Netflix.

Стриминговая платформа требует от своих пользователей подписки, и, скорее всего, вы не сможете увидеть "Игры в кальмара" где-либо еще, поскольку это Netflix Original. Стример иногда выпускает свой контент на физических носителях, но это будет далеко не так, если это произойдет.

Источник: gamesradar.

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