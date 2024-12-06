Комедия "Уложенные" (Laid) со Стефани Сю в главной роли интригует многочисленными приглашенными звездами, вовлеченными в сложный сюжет истории.

В основе сюжета сериала "Уложенные" (Laid) лежит идея Руби (Сю) обнаружить с помощью своей лучшей подруги Эй Джей (Зося Мамет), что все люди, с которыми она занималась любовью, умирают.

Эй Джей, чье увлечение в сериале "Уложенные" настоящими преступлениями делает ее огромной помощницей, помогает Руби вернуться назад по ее любовной линии времени и противостоять ее прошлым отношениям, чтобы двигаться вперед.

Все начинается в сериале "Уложенные" (Laid) с Брэндона из колледжа, но когда число бывших парней увеличивается с трех до шести, Руби решает, что ей пора начать предупреждать тех, кто еще жив.

К сериалу "Уложенные" присоединятся новые приглашенные актеры: Симу Лю, Кейт Берлант и Александра Шипп, которые присоединятся к ранее объявленным приглашенным звездам, включая Андре Хайланда, Дэвида Денмана, Джона Эрли, Этторе «Большого И» Юэна, Хлою Файнман, Оливию Холт и Финнеаса О'Коннелла.

Все серии черной комедии, сериала "Уложенные" (Laid) выйдут 19 декабря.

Исполнительный продюсер Стефани Хсу играет Руби, женщину, которая узнает, что ее бывшие любовники умирают необычными способами, и должна вернуться назад по своей любовной временной шкале, чтобы противостоять своему прошлому и двигаться вперед.

Лучшая подруга Руби Эй Джей (Зосия Мамет) помогает ей поддерживать ее любовную временную шкалу в порядке, чтобы каждый бывший был учтен.

Peacock назначила дату премьеры предстоящего комедийного сериала "Уложенные" (Laid) на 19 декабря. Стример NBCU выпустил тизер сериала "Уложенные".

Источник: deadline.

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