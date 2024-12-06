В основе сюжета сериала "Уложенные" (Laid) лежит идея Руби (Сю) обнаружить с помощью своей лучшей подруги Эй Джей (Зося Мамет), что все люди, с которыми она занималась любовью, умирают.

Эй Джей, чье увлечение в сериале "Уложенные" настоящими преступлениями делает ее огромной помощницей, помогает Руби вернуться назад по ее любовной линии времени и противостоять ее прошлым отношениям, чтобы двигаться вперед.

Все начинается в сериале "Уложенные" (Laid) с Брэндона из колледжа, но когда число бывших парней увеличивается с трех до шести, Руби решает, что ей пора начать предупреждать тех, кто еще жив.

К сериалу "Уложенные" присоединятся новые приглашенные актеры: Симу Лю, Кейт Берлант и Александра Шипп, которые присоединятся к ранее объявленным приглашенным звездам, включая Андре Хайланда, Дэвида Денмана, Джона Эрли, Этторе «Большого И» Юэна, Хлою Файнман, Оливию Холт и Финнеаса О'Коннелла.

Сериал "Уложенные" (Laid)

Все серии черной комедии, сериала "Уложенные" (Laid) выйдут 19 декабря.

Исполнительный продюсер Стефани Хсу играет Руби, женщину, которая узнает, что ее бывшие любовники умирают необычными способами, и должна вернуться назад по своей любовной временной шкале, чтобы противостоять своему прошлому и двигаться вперед.

Лучшая подруга Руби Эй Джей (Зосия Мамет) помогает ей поддерживать ее любовную временную шкалу в порядке, чтобы каждый бывший был учтен.

Peacock назначила дату премьеры предстоящего комедийного сериала "Уложенные" (Laid) на 19 декабря. Стример NBCU выпустил тизер сериала "Уложенные".

Источник: deadline.

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