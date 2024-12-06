Актер Александр Людвиг, который снялся в сериале "Земля без людей" провел годы своей жизни в холоде, покрытый грязью, в полном облачении, размахивая топором или мечом в своей роли свирепого Бьорна Железнобокого в знаменитом сериале «Викинги».

Но дискомфорт, который он там испытал, не шел ни в какое сравнение с тем, с чем он столкнулся в своем новом сериале — постакалиптической драме «Земля без людей».

Но вместо того, чтобы нагружать его тело, его роль в сериале "Земля без людей" одиночки Иша в завораживающем шестисерийном сериале нанесла ему моральный и эмоциональный урон.

Его персонаж в сериале "Земля без людей" проводит раннюю часть полностью и совершенно один.

«Это было самое трудное, что я когда-либо делал», — рассказал Людвиг, который также снимался в «Голодных играх», телеканалу STM из своего дома в Остине, штат Техас.

«Я знал, что это будет тяжело, но ничто из того, что я делал до этого, и, я думаю, ничто из того, что я буду делать после этого, не сравнится с этим.

«Викинги были физически одной из самых сложных вещей, которые я когда-либо делал — это было такое неудобное шоу — но это, на эмоциональном уровне, я знал, что это потребует от меня всего себя. И места, которые мне пришлось пройти эмоционально... Это было безумием, что от меня требовалось, особенно в том первом эпизоде.

Если вы думаете, что этот сериал — всего лишь еще один в длинной череде душераздирающих историй о сломанных мирах и сломленных душах, вы ошибаетесь: Людвиг хочет, чтобы зрители, уставшие от апокалипсиса, знали, что "Земля без людей" звучит по-другому.

Источник: thewest.

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