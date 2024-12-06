Ниже приведены легкие спойлеры к эпизодам 1 и 2 сериала "Звездные войны: Скелет Команды".

В "Звездные войны: Скелет Команды" группа детей застряла в космосе и ищет способ вернуться на свою родную планету At Attin. Однако изюминка в том, что никто, похоже, не верит, что At Attin действительно существует, — или они просто никогда о нем не слышали.

В какой-то момент пиратский дроид SM-33 перечисляет другие планеты, начинающиеся с A: Аль-Алькор и Альдани. Хотя Аль-Алькор, похоже, ранее не существовал в «Звездных войнах», Альдани появился в Андоре: это место ограбления имперского объекта.

В Андоре это травянистая планета, все еще населенная коренными жителями Дхани, хотя там есть сильное имперское присутствие. Однако, по версии "Звездные войны: Скелет Команды" – которая происходит примерно 15 лет спустя по временной шкале Звездных войн – она, похоже, стала «сернистым болотным миром».

Хотя "Звездные войны: Скелет Команды" не объясняет, что случилось с Aldhani, мы можем сделать обоснованное предположение. Имперцы, скорее всего, уничтожили его, служа Империи, оставив экологические руины.

Удастся ли детям вернуться домой в Ат-Аттин, пока неизвестно, но в конце второго эпизода они заручаются поддержкой таинственного незнакомца, который, возможно, является джедаем.

Премьера сериала "Звездные войны: Скелет Команды" состоялась 3 декабря 2024 года на канале Disney Plus.

Источник: gamesradar.

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