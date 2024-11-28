В конце 2024 года эпоха Новой Республики в «Звездных войнах» продолжится с выходом сериала «Скелет Команды», в котором рассказывается о группе детей, заблудившихся в неизведанном космосе.

Сериал "Звездные войны: Скелет Команды" расскажет историю четырех детей, которые ищут свою родную планету после того, как заблудились в галактике, а также о странных инопланетянах и опасных местах, с которыми они сталкиваются во время своего приключения.

Звездные войны собираются считаться со своей собственной мифологией с новым сериалом "Скелет Команды".

Предстоящий сериал "Звездные войны: Скелет Команды", который следует за группой детей в путешествии по галактике, звучит так, будто оно погрузится в восприятие джедаев его молодыми персонажами.

«Мы хотели донести идею о том, что эти дети слышали о джедаях и историях о борьбе добра со злом, подобно тому, как на нашей планете мы слышим волшебные сказки или истории о короле Артуре и рыцарях Круглого стола», — рассказал один из создателей сериала Крис Форд изданию The HoloFiles.

Как и все, что касается «Звездных войн» в наши дни, вы сможете посмотреть «Звездные войны: Скелет» на Disney+, когда он выйдет в этом году.

Премьера сериала "Звездные войны: Скелет Команды" состоится 3 декабря 2024 года на канале Disney Plus и будет приурочена к семейному рождественскому сезону, о котором сообщалось несколько месяцев назад.

Недавно режиссер 3-го сезона «Мандалорца» (и «Смерчей») Ли Айзек Чунг намекнул , что новый сериал Звездные войны: Скелет Команды будет «очень детским в прекрасном смысле», подтвердив, что в нем есть многое из того, что сделало фильмографию Джона Уоттса такой особенной.

«Я надеюсь, что он действительно тронет семьи, и семьи захотят провести много времени с этим шоу», — добавил он.

Источник: space.com.

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