Команда сериала «Игра в кальмара» от Netflix подтверждает расширенный состав актеров на второй сезон.

Netflix пока не раскрывает подробностей о втором сезоне своего популярного корейского сериала «Игра кальмаров», но компания подтвердила расширение звездного корейского актерского состава.

Во втором сезоне Ли Чон Чжэ , Ли Бён Хон , Ви Ха Джун и Гон Ю снова исполняют роли главных героев сериала «Игра в кальмара» и антагонистов, выживших в кровавой игре на выбывание.

Новая история «будет следить за Ги-Хуном, когда он отказывается от своих планов отправиться в США и начинает преследование с мотивом», — заявили в Netflix.

Более ранние фотографии из второго сезона сериала «Игра в кальмара» показывали персонажа Ли Ги-Хёна с волосами, окрашенными в свекольно-красный цвет.

Компания подтвердила, что Хван Дон Хёк, ставший первым азиатом, победившим в номинации «Лучшая режиссура» за драматический сериал на Primetime Emmy, также вновь утвержден в качестве режиссера, сценариста и продюсера, а производством проекта занимается Firstman Studio.

Первый сезон сериала Дон Хёка «Игра кальмаров», состоящий из девяти серий, вышел в 2021 году.

«Вселенная «Игры в кальмаров» только началась», — сказал соруководитель Netflix в прошлом месяце на телефонной конференции с финансовыми аналитиками.

Вселенная «Игры в кальмаров» уже была расширена и теперь включает в себя незапланированный конкурсный сериал «Игра в кальмаров: Вызов» и готовящуюся к выходу видеоигру.

Дата выхода 2-го сезона «Игры кальмаров» в настоящее время назначена на конец декабря 2024 года.

Третий сезон "Игры в кальмара" должен выйти в середине 2025 года.

Источник: variety.

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