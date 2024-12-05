Дата виходу 2-го сезону «Гри в кальмара» призначена на кінець грудня 2024 року.

Інформація про серіал "Гра в кальмара" 2 сезон була опублікована на X з прикріпленим коротким тизером.

"Гра в кальмара" 2 сезон спочатку було продовжено ще 2022 року, тому фанати вже деякий час чекають точної дати виходу.

І ще одна хороша новина, 3 сезон "Гри в кальмара" також має вийти в середині 2025 року.

Нарешті у нас є повноцінний трейлер "Гри в кальмара" 2 сезон, і він дійсно леденить душу.

Зрештою, у жовтні вийшов новий тизер "Гра в кальмара" 2 сезон , в якому продавець Гонг Ю готується набрати більше гравців. У короткому трейлері він читає свої червоні та сині конверти, одягає костюм і прямує до метро.

Історія 2 сезону «Гра в кальмара»:

Netflix дав нам деяке уявлення про сюжет 2-го сезону "Гра в кальмара" завдяки зручному опису сюжету. Воно говорить: «Через три роки після перемоги "Гри в кальмара" , Гравець 456, як і раніше, сповнений рішучості знайти людей, які стоять за грою, і покласти край їхньому порочному спорту».

Переглянути другий сезон «Гра в кальмара» можна буде 26 грудня 2024 на стрімінговому сервісі Netflix.

Стрімінгова платформа вимагає від своїх користувачів підписки, і, швидше за все, ви не зможете побачити "Гри в кальмара" деінде, оскільки це Netflix Original. Стрімер іноді випускає свій контент на фізичних носіях, але це далеко не так, якщо це станеться.

Джерело: gamesradar.

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