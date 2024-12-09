Создатель фантастической саги «Звёздные войны» Джордж Лукас однажды сказал, что сериалы всегда задумывались для детей, «Скелет Команды» не станет исключением.

Последний сериал Disney+ "Звездные войны: Скелет Команды", действие которого происходит в далекой-далекой галактике, здесь, чтобы исправить курс, с «Командой скелетов» Джона Уоттса и Кристофера Форда, доказывающим, что в этом мире мало вещей столь же волшебных, как отправиться в приключение с друзьями, особенно когда ваша вселенная включает в себя космические корабли, инопланетных пиратов и джедаев.

Джуд Лоу поделился тем, чему он научился у молодых актеров во время съемок сериала "Звездные войны: Скелет Команды".

"Во-первых, я был очень, очень быстро поражен тем, насколько они были искусны. Иногда вы работаете с детьми, и они явно были выбраны только потому, что им нравится роль, и тогда это сложно, потому что тогда вы действительно пытаетесь просто запечатлеть их делающими то, что они делают на камеру.

Это были актеры. Эти дети, они знали, что делать. Они были подготовлены. Они действительно опирались на эмоции и хотели сделать это правильно. Я имею в виду, они были профессиональными актерами. Они также были детьми, поэтому было это чувство игры. И я думаю, что это ключ: они были напоминанием, что это игровая среда. Даже когда вы играете драму, вы там, это волшебная среда. Вы создаете что-то, вы приостанавливаете веру.

Очевидно, в такой среде это сделать проще, потому что у вас есть существа, космические корабли, бластеры и все такое. Но даже в более скромной и скромной среде вы все равно создаете драму. Поэтому я думаю, что их чувство игры и удивления было действительно заразительным и хорошим напоминанием о том, как можно подходить к работе".

Источник: slashfilm.

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