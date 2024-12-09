Большие события вот-вот произойдут в сериале «Дюна: Пророчество», поскольку приквел-сериал HBO вступает во вторую половину своего шестисерийного сезона.

Так говорят несколько членов актерского состава сериала «Дюна: Пророчество» и исполнительный продюсер, который назвал четвертый эпизод любимым.

Официальный синопсис эпизода «Рожденный дважды» рассказывает нам, что после того, как почти все послушники видят один и тот же кошмар, преподобная мать Тула (Оливия Уильямс) пытается понять истоки их снов.

Тем временем настоятельница Валья приводит в действие свой план по искуплению Дома Харконненов.

Однако Десмонд Харт ясно дал понять, что намерен не только встать на пути Вальи, но и в идеале уничтожить все следы Сестринства и его влияния.

В 4-м эпизоде ​​в сериале «Дюна: Пророчество» исполнительный продюсер Джордан Голдберг рассказал: «Десмонд Харт публично демонстрирует свои способности» — в том, что актерский состав Трэвис Фиммел в шутку назвал «танцевальным поединком».

«В этом эпизоде ​​происходит много забавных вещей», — добавил Голдберг, что привело к «очень мощному выступлению» Фиммела.

«Я думаю, что Эпизод 4 невероятен», — сказала Джоди Мэй, которая играет в в сериале «Дюна: Пророчество» императрицу Наталью Коррино.

«Вы действительно видите, как мир « Дюны: Пророчество» начинает переплетаться со всеми образами и персонажами, которые мы ассоциируем со вселенной «Дюны», с точки зрения фильмов. И это будет действительно волнительно для фанатов.

«Также здесь начинает по-настоящему нарастать драматическое напряжение», — добавил Мэй. «В этом эпизоде ​​нас ждут захватывающие события».

Источник: tvline.

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