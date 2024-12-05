Серіал "Дюна: Пророцтво" перенесе його шанувальників у світ науково-фантастичних романів Френка Герберта.

Серіал "Дюна: Пророцтво" відбувається задовго до того, як персонажі фільмів борються за контроль над галактикою.

Спільно з Legendary Television серіал «Дюна: Пророцтво» досліджує основи кількох ключових імен, постатей та сімей у всесвіті книг Герберта.

Скільки серій у «Дюна: Пророцтво»: серіал складається із шести серій.

Заснований на романі "Сестринство Дюни", написаному Браяном Гербертом і Кевіном Дж. Андерсоном, серіал розгортається за 10 000 років до того, як Пол Атрейдес у виконанні Тімоті Шаламе зійшов на трон і став Лісан аль Гаїб.

Серіал «Дюна: Пророцтво» оповідає про двох сестер Харконнен, які борються за майбутнє людства і, зрештою, засновують релігійний орден, від якого походять Атрейдеси — Бене Гессеріт.

Хто входить до акторського складу Серіалу «Дюна: Пророцтво»?

Емілі Вотсон грає Валю Харконнен, лідера таємничої секти, яка стає Бене Гессеріт, а Олівія Вільямс грає Тулу Харконнен.

У серіалі «Дюна: Пророцтво» також з'являться Тревіс Фіммел, Джоді Мей, Марк Стронг, Сара-Софі Бусніна, Джош Х'юстон, Хлоя Лі, Джейд Анука, Фаойлінн Каннінгем, Едвард Девіс, Аойфе Хайндс, Кріс Мейсон, Шалом Брюн Біпут, Джихаї, Табу, Джесіка Барден та Емма Каннінг, а також випускниці «Бріджертонів» Чарітра Чандра та Єрин Ха.

Дата виходу серіалу «Дюна: Частина 2» в Україні – з 28 лютого 2024 року.

Джерело: deadline .

Читайте також:

Серіал "Дюна: Пророцтво": дата виходу серій, перші відгуки.

Серіал "Притулок" 2 сезон: дата виходу серій та відгуки критиків.

Серіал "Сто років самотності": Netflix призначив дату прем'єри, з'явився трейлер.