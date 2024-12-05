Серіал "Дюна: Пророцтво" відбувається задовго до того, як персонажі фільмів борються за контроль над галактикою.
Спільно з Legendary Television серіал «Дюна: Пророцтво» досліджує основи кількох ключових імен, постатей та сімей у всесвіті книг Герберта.
Скільки серій у «Дюна: Пророцтво»: серіал складається із шести серій.
Заснований на романі "Сестринство Дюни", написаному Браяном Гербертом і Кевіном Дж. Андерсоном, серіал розгортається за 10 000 років до того, як Пол Атрейдес у виконанні Тімоті Шаламе зійшов на трон і став Лісан аль Гаїб.
Серіал «Дюна: Пророцтво» оповідає про двох сестер Харконнен, які борються за майбутнє людства і, зрештою, засновують релігійний орден, від якого походять Атрейдеси — Бене Гессеріт.
Хто входить до акторського складу Серіалу «Дюна: Пророцтво»?
Емілі Вотсон грає Валю Харконнен, лідера таємничої секти, яка стає Бене Гессеріт, а Олівія Вільямс грає Тулу Харконнен.
У серіалі «Дюна: Пророцтво» також з'являться Тревіс Фіммел, Джоді Мей, Марк Стронг, Сара-Софі Бусніна, Джош Х'юстон, Хлоя Лі, Джейд Анука, Фаойлінн Каннінгем, Едвард Девіс, Аойфе Хайндс, Кріс Мейсон, Шалом Брюн Біпут, Джихаї, Табу, Джесіка Барден та Емма Каннінг, а також випускниці «Бріджертонів» Чарітра Чандра та Єрин Ха.
Дата виходу серіалу «Дюна: Частина 2» в Україні – з 28 лютого 2024 року.
Джерело: deadline .
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