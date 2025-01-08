Гороскоп полнолуния на январь 2025 года, — смешанная картина. Солнце и Луна сами по себе находятся в довольно интенсивной конфигурации с Марсом.

Гороскоп полнолуния на январь 2025 года для всех знаков Зодиака, вероятно, вызовет волнение среди широкой общественности.

Полнолуние — 15 января, Луна будет полностью освещена и видна со всех уголков Земли.

Последняя четверть — 22 января, снова половина Луны будет освещена, и постепенно начнет уменьшаться.

Каким знакам Зодиака полнолуние в январе 2025 года принесет удачу:

Овен

Лунные узлы наконец-то сменили знаки, Овен, что означает, что вы находитесь вне пути затмений в течение следующих девяти лет — за исключением одного финального солнечного затмения, которое произойдет в конце марта. Когда затмения проходят через наши знаки, мы чаще сталкиваемся с ситуациями, когда что-то внезапно заканчивается или изменения происходят без особого периода ожидания.

Хотя есть и другие вещи, которые могут и будут приносить сбои, с этого момента интенсивность, которая обычно сопровождает затмения, пощадит вас. С этим полнолунием следите за тем, как вы справляетесь со своим разочарованием — Луна и Солнце здесь оба настроены на Марс интенсивным образом. Не исключены и неожиданные фонды, особенно если вы выполняете данное обещание.

Телец

В этом месяце у вас одни из лучших финансовых подписей. Ваша планета-правитель Венера находится в 11-м доме, что дает удачу и везение. Она относится к Сатурну, правителю вашего 10-го дома (который приносит общий успех в любом начинании), а ваш 2-й правитель Меркурий относится к ним обоим из Козерога.

Вы рассматривали работу за границей или работу вне вашей отрасли? Кажется, что есть возможность, которая обещает новые перспективы, готовая принять вас.

Будьте осторожны, не подписывайте ничего слишком быстро в этом месяце — получите дополнительную пару глаз на все, что требует подписи от того, кому вы доверяете. Хотя у вас хорошие финансовые показатели в это полнолуние, это больше касается приобретения, чем трат — не забывайте соблюдать этот баланс.

Близнецы

У вас есть отличная астрология для решения всего, что застопорилось в профессиональном плане, Близнецы. Ваш 10-й правитель, Юпитер, находится в положении в вашем асценденте, отделяясь от своего квадрата к Сатурну: я вижу, что некоторые вещи идут не по плану.

Но Венера присоединяется к вечеринке в этом месяце и сначала обращается к Юпитеру (что указывает на помощь и поддержку, которые придут), а затем к соединению с Сатурном (что должно перевести часть этой помощи на препятствие, страх или нерешительность, с которыми вы сталкиваетесь).

У вас может возникнуть соблазн занять в этом месяце, и я думаю, что вам будет легко заключить сделку, но в долгосрочной перспективе это не выглядит прибыльным — отложите нажатие на курок, если можете. Это полнолуние хорошо для поиска прощения, если это то, что, по вашему мнению, вам нужно сделать где-то в жизни.

Рак

Ключевое слово этого месяца, Рак, — терпение: вы чувствуете искушение действовать быстро в отношении чего-то, что находится перед вами, но будьте осторожны и обдумайте путь. Вы были на неправильном конце какого-то совета в последнее время? Похоже, что сейчас доступна некоторая помощь, которой не было некоторое время, чтобы помочь исправить некоторые из них.

Было бы разумно подождать с важными финансовыми решениями, пока аспекты не станут лучше — похоже, что большие идеи и повседневные реалии должны сначала объединиться. Полная Луна в Раке действительно открывает некоторые двери для краткосрочных поездок, возможно, чтобы посетить свой родной город или даже снова посетить места, по которым вы скучаете там, где вы находитесь прямо сейчас. Если вы находитесь в партнере, ваш любимый путь может унести вас прочь.

Лев

Ваш планетарный правитель, Солнце, движется прямо к оппозиции с Марсом. Это часто проявляется, когда мы чем-то взбешены, готовы к драке. Если вы сейчас пойдете по этому пути, драка будет сильнее по теме, чем примирение и/или возмещение, поэтому подумайте о том, чтобы сохранять хладнокровие и подходить к раздражению со спокойной стороны.

Трин между Солнцем и Ураном вполне может указывать на некоторые сюрпризы, которые возникнут в отношении работы — вероятно, что-то, что вы сможете повернуть в свою пользу, если решите проявить смекалку. Я бы не рекомендовал менять работу в это полнолуние, хотя, если этого нельзя избежать, будьте внимательны к своему новому окружению и примите то, что сможете, в первые несколько недель. Осторожность в движении пойдет вам на пользу.

Дева

Вас ждут перемены, Дева, поскольку Южный узел Луны входит в ваш знак в этом месяце и останется там в течение следующих двух лет. В этой точке пересекаются пути Солнца и Луны, и когда они оба находятся вблизи этих мест, происходят затмения. Затмения ощущаются сильнее, когда они тесно связаны с вашей точной картой рождения, и некоторые из них пройдут без особого внимания. Однако есть вероятность, что одно из них затронет вас.

Поскольку Южный узел проходит через Деву, ожидайте сбоев в вещах, которые рождены из старых, непродуктивных моделей. Обычно мы можем почувствовать, на что могут повлиять затмения, задолго до того, как они наступят, поэтому будьте бдительны и следите за тем, где вы несете мертвый груз — это области, которые затмения наиболее склонны встряхивать.

Весы

После перехода в другие знаки зодиака лунные узлы больше не будут вызывать затмения в Весах в течение следующих девяти лет. Это должно дать вам долгожданный перерыв от этих часто изменчивых сигнатур. Когда затмения происходят в наших знаках, они, как правило, приносят резкие окончания и неожиданные перемены в нашу жизнь.

Хотя другие факторы все еще могут вызывать потрясения, вам не придется иметь дело с особенно интенсивными потрясениями, которые обычно сопровождают затмения. Это неподходящее время для крупных карьерных шагов, если вы можете себе это позволить. Луна находится в жестком аспекте к Марсу в это полнолуние — достижения могут быть сорваны слишком быстрыми решениями. Это хорошее время, чтобы начать строить планы на международное приключение, если вы к этому готовы!

Скорпион

Как в последнее время складывалась ваша романтическая жизнь, Скорпион? Если вы чувствуете, что в этой сфере есть что-то вроде «блока», не волнуйтесь — Венера входит в соединение с Сатурном и придает немного легкомыслия тому, что может быть неловким или тяжелым в романтических отношениях. Ваш планетарный правитель Марс возвращается в ретроградное состояние, чтобы снова оказаться в оппозиции с Солнцем.

Хотите ли вы противостоять кому-то, кто занимает руководящую должность, или бросить вызов чему-то, что большинство людей принимает? Я бы посоветовал вам подождать — это не лучший Марс, и он указывает на то, что в это время вы можете привлечь к себе нежелательное внимание. Марс также находится в точном трине к Нептуну, что может затуманить суждение и позволить легко сказать что-то, о чем вы пожалеете.

Стрелец

Для вас, Стрелец, на горизонте хорошие финансовые перспективы, особенно в ситуациях, когда вы будете вести переговоры. Подписи также хороши для получения повышения, если ваша компания проводит оценку в конце января/начале февраля, как это делают многие, чтобы соответствовать началу гражданского нового года. Риск в этот период исходит от положения Юпитера в вашем 7-м доме, что может указывать на то, что вы ставите потребности других выше своих собственных — что, возможно, уже немного отбросило вас назад, судя по недавнему квадрату Юпитера к Сатурну в Рыбах.

Следите также за своим здоровьем — некоторые сигнатуры здесь могут легко указывать на простуду от людей рядом с вами. Я бы начал поддерживать иммунитет, например, добавляя больше витамина С и цинка в свой рацион, чтобы помочь вашему организму справиться с болезнью до того, как она наступит.

Козерог

Похоже, это прекрасное время для путешествий, Козерог, или для расширения своих горизонтов каким-то значимым образом. Ваш 9-й правитель, Меркурий, находится в Козероге, образуя нежные секстили с Венерой и Сатурном в вашем 3-м доме. Эта конфигурация, как правило, делает ваше общение более легким, дает вам преимущество в любой деятельности, которая расширяет кругозор (путешествия, специализированное обучение и т. д.), и помогает улучшить качество советов, которые вы получаете в это полнолуние.

Сигнатуры для расходов сейчас немного напряжены, поэтому не спускайте деньги, чтобы достичь своих целей: доступные варианты часто так же подходят, как и более показные. В целом, вы должны найти немного дополнительной удачи в это полнолуние, так что выходите и двигайтесь!

Водолей

У меня есть хорошие новости для вас, Водолей: похоже, что все движется вперед для вас, со всех сторон. Похоже, вы добиваетесь определенного прогресса в достижении своих финансовых целей и найдете дополнительную поддержку в эту полную Луну — возможно, из международных источников или от тех, кто является специалистом в своей области и может дать вам совет.

Солнце скоро войдет в ваш знак, что прольет свет на то, что вы делаете, и поможет вам посеять новые идеи для будущих месяцев. Вам нужно будет войти в этот период подготовленным, поэтому пока избегайте брать на себя слишком твердые обязательства, которые не позволят провести разумные повторные переговоры в будущем. Это хорошее время, чтобы закрепить то, что работает в жизни, глубже вложиться в тему и выразить благодарность небольшими, но намеренными способами.

Рыбы

Лунные узлы меняют свое положение, и с перемещением Северного узла в ваш знак на следующие два года, Рыбы, вы вступаете в период возможностей. Эти узлы отмечают точки пересечения путей Солнца и Луны — места, где происходят затмения, когда оба светила выстраиваются там. Хотя не каждое затмение повлияет на вас лично, их влияние, как правило, более выражено, когда они соединяются с определенными точками в вашей натальной карте. Есть хороший шанс, что вы почувствуете последствия по крайней мере одного из этих космических событий в течение этого цикла.

Поскольку это Северный узел, затмения, вероятно, заставят вас делать выбор, требующий роста, решимости и отражающий мудрость, которую вы накопили в жизни. Затмения редко бывают легкими, но они часто вносят вклад в историю большего блага в долгосрочной перспективе.

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