Правоохранители начали уголовное производство против 16-летней матери, которая оставила своего ребенка без присмотра в квартире на несколько дней.

В Киеве недавно произошел инцидент, когда ребенок несколько дней находился в закрытой квартире без матери , однако, несмотря на такое пренебрежение к ребенку, эта ситуация не является основанием для лишения родительских прав матери.

Об этом сообщила Аксана Филиппишина, заместитель руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинского Союза по правам человека, в эфире КИЕВ24.

Она объяснила, что несовершеннолетняя мать, оставшаяся малышам на несколько дней в одиночестве в квартире, не может остаться без родительских прав, поскольку это не является достаточным основанием для такого шага.

Эксперт также подчеркнула важность своевременного реагирования на любые признаки ненадлежащего обращения с детьми и обращения в соответствующие органы.

Правоохранители начали уголовное производство против 16-летней матери, которая оставила своего ребенка без присмотра в квартире на несколько дней, не выполняя родительских обязанностей.

Также Politeka писала , что некоторые украинские женщины имеют право подать заявление на досрочную пенсию - это можно сделать в возрасте 50 лет при наличии необходимого стажа.

Заявку можно подать даже за месяц до 50 лет. Для подачи заявления онлайн необходимо иметь квалифицированную электронную подпись и подготовить цветные копии документов.

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