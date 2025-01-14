Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что российские спецслужбы активно используют мобильные программы для сбора данных, в частности о критической инфраструктуре, военных объектах и ​​даже местонахождении пользователей.

В условиях войны украинцы должны быть особенно осторожны с использованием мобильных приложений.

Специалисты отмечают, что некоторые приложения маскируются под невинные игры, фоторедакторы или карты, поэтому важно тщательно проверять, какие программы установлены на вашем смартфоне.

Как проверить смартфон?

Для проверки наличия подозрительных программ пользователям рекомендуют установить специальные приложения, например SpyBuster , которые помогут обнаружить опасные приложения на смартфоне. Важно проверять доступ программ к личным данным, в частности геолокации, контактам и фото.

Кроме того, эксперты советуют немедленно удалять программы, связанные с российскими разработчиками, в частности:

NewProfilePic – популярное приложение, требующее много личной информации: имя, адрес электронной почты, аккаунты в соцсетях, геолокацию и даже IP-адреса VK и "Одноклассники" – эти социальные сети давно заблокированы в Украине, но еще можно встретить их в смартфоны пользователей.

FaceApp – приложение, которое позволяет увидеть, как вы будете выглядеть в старости. Хотя он приобрел популярность среди украинцев, это разработка российской компании, которая активно собирает данные о пользователях. Mail.Ru – почтовые клиенты от российской компании, хотя они официально заблокированы в Украине, но могут по-прежнему оставаться на смартфоне. Они дают ФСБ возможность просматривать личную переписку пользователей.

Kaspersky Secure Connection и Yandex также могут передавать данные на серверы в России. AlpineQuest – приложение, связанное с российской разведкой, используется для сбора информации о гражданах и считается угрозой национальной безопасности.

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