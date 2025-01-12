Победительница "Холостяка 13" Инна Белень объяснила, почему они с Александром "Тереном" Будько не спешат жить вместе.

Победительница 13-го сезона популярного романтического шоу "Холостяк", волонтер Инна Белень, рассказала, почему она и ветеран войны Александр "Терен" Будько, с которым она завязала отношения после проекта, до сих пор не живут вместе.

Как выяснилось, их раздельное проживание связано с плотным и нестабильным графиком мужчины, что порой создает неудобства для пары.

В интервью Славе Дёмину Инна раскрыла, что Александр часто возвращается домой рано утром или уезжает поздно вечером, что вызывает у неё определённый дискомфорт.

Однако раздельное проживание позволяет сохранить элемент романтики в отношениях: пара приглашает друг друга на свидания и переживает так называемый "конфетно-букетный" период, характерный для начала отношений.

В отличие от предыдущих сезонов "Холостяка", где главные герои и их избранницы быстро начинали совместную жизнь, Инна и Александр решили не торопиться. По словам девушки, Александр относится к тем, кто предпочитает не спешить с такими серьёзными шагами.

"Сейчас для нас жизнь на две квартиры — это оптимальный вариант, хотя мне лично хотелось бы засыпать и просыпаться вместе", — откровенно поделилась Инна.

Пара также договорилась не учитывать двухмесячный опыт знакомства и свиданий во время проекта как часть их реальных отношений. Они решили начать с чистого листа, выстраивая свою пару вне рамок шоу.

Самый яркий и эмоциональный этап их отношений пришёлся на первый месяц после окончания проекта. В дальнейшем динамика замедлилась, но влюблённые продолжают развивать свои чувства, находя баланс между личными потребностями и реалиями жизни.

Последние новости Украины:

Как новая прическа изменила внешность жены Виктора Павлика.

Кроме того сообщалось, что Виктор Павлик похвастался внуком, который оказался старше его сына.

Также Politeka.net писала, какой диагноз поставили сыну Виктора Павлика и Репяховой.