Ежедневный гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака, 14 января, дайте волю своим чувствам.

Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 14 января.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака 14 января.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Десятка Пентаклей, Перевернутая

Разочарование заставляет вас чувствовать, что пришло время сдаться.

Но прежде чем вы решите навсегда отказаться от белого флага капитуляции, вспомните, когда вы в последний раз чувствовали себя так? Вы выжили? Да, вы могли бы процветать, когда все стало лучше.

Сейчас вы не хотите слышать ободряющие речи, пока вы в своих чувствах. Но держитесь. У вас есть стойкость. Вы увидите.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Семерка Мечей, перевернутая

С тобой все будет в порядке.

Будьте уверены, предательства, которые вы переживаете, скоро будут положены на паузу, если еще не закончились. Семь — число совершенства, а мечи представляют ваше беспокойство.

Вы все еще можете испытывать беспокойство, но эти мысли вытесняют радость.

Позвольте себе расслабиться. Все наладится само собой.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Девятка Пентаклей, Перевернутая

Деньги приходят и могут уйти так же быстро, как вы их получили. Здесь есть трудности, но также и знак того, что помощь находится на расстоянии телефонного звонка.

Девятка символизировала людей, друзей в вашей жизни, которые понимают и добры. Возможно, вам придется проглотить свою гордость и попросить о помощи.

Но человек, который помогает вам сегодня, станет тем, кому вы поможете завтра.

Рак (21 июня - 22 июля)

Колесница, перевернутая

Бывают моменты, когда нужно подсчитать потери и двигаться дальше. Вы теряете почву под ногами, возможно, даже деньги.

Это может быть неэффективным использованием вашего времени и ресурсов. Что заставляет вас оставаться? Вы эмоционально привязаны к процессу?

Чувствуете ли вы себя виноватым, если уходите? Уважайте себя и свое время. Иногда нужно отпустить, чтобы расти.

Лев (23 июля - 22 августа)

Луна

Подозрение может быть трудно объяснить или даже понять другим. Вы можете быть не в состоянии описать, почему вы чувствуете то, что чувствуете. Но почему вы должны это делать?

Вы чувствуете то, что делаете. Вам не нужно разрешение, чтобы делать то, что лучше для вас. Иногда вам нужно делать то, что правильно для вас.

Позже вы, возможно, поймете почему, даже если сейчас вы этого не понимаете.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Справедливость

Никто не говорил, что будет легко. Поступать правильно никогда не бывает легко. Ты никогда не сможешь сделать всех счастливыми.

Вы не всегда будете знать, стоило ли вам попробовать другой маршрут.

Но это твоя ответственность. Делать то, что ты должен, — часть взросления. Это не всегда весело, но важно.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Пятерка Пентаклей

Трудно принять неожиданные перемены, но каждая трудность — это возможность.

В этих препятствиях скрыты уроки, которые раскрывают ваши основные желания, потребности и личность. Вместо того, чтобы сопротивляться, поддайтесь.

Погрузитесь, чтобы узнать все, что сможете. Эти моменты не будут длиться вечно. Они не сломают вас.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Рыцарь Мечей, Перевернутый

Люди лгут. Иногда они не говорят правду из-за страха, и не может быть никакой логической причины, почему. Их нечестность не имеет к вам никакого отношения.

Это больше связано с ними самими. Ваша задача — решить, хотите ли вы иметь таких людей в своей жизни.

Они не изменятся, но если вы захотите, вы сможете.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Туз Мечей

Дерзайте! Новое начинание — это так волнительно. Вам понадобится время, чтобы организовать свое время и идеи.

Не волнуйтесь, если что-то неидеально. Суть в том, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, нужно с чего-то начать.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Шестерка Мечей

Будьте добры к себе. По мере того, как вы меняете свой образ мышления, вы будете подвергать все сомнению. У вас будут моменты сомнений.

Вы будете думать, не совершаете ли вы ошибку. Изменения пугают, но мало-помалу вы станете чувствовать себя более комфортно в своей новой жизни.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Дьявол

Не поддавайтесь соблазну. Вы же знаете, что вещи не делают людей счастливыми.

Нет ничего плохого в том, чтобы иметь красивые вещи, но не придавайте вещам слишком большого значения.

Цените людей, опыт и воспоминания. Смотрите на вещи в перспективе.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Паж Жезлов, Перевернутый

Смятение ушло, и теперь вы гораздо более ясны. Вы знаете, что готовы привести свою жизнь в порядок.

Жертвы будут оправданы. Ваше сердце и разум в гармонии.

Теперь для вас это всего лишь вопрос времени, чтобы привести все в порядок и построить свое будущее.

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