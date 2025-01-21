Льготы действуют только при наличии соответствующих документов, а также рекомендуется уточнять условия у перевозчиков перед поездкой.

В Украине некоторые категории граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, в том числе и дети, но только до определенного возраста.

Согласно Закону "Об автомобильном транспорте" бесплатно можно путешествовать детям до 6 лет при условии, что они не занимают отдельное место. Однако есть несколько нюансов:

Один взрослый может бесплатно перевезти ребенка до 6 лет на руках.

Для бесплатного проезда по международным маршрутам необходимо иметь свидетельство о рождении.

Дети от 6 до 14 лет

В городских автобусах дети от 6 лет могут путешествовать самостоятельно, но на междугородных и международных маршрутах только в сопровождении взрослых. Такие дети должны покупать билеты за полную стоимость, но есть льготы для отдельных категорий:

Дети из многодетных семей;

Дети-сироты и без родительской опеки;

Учащиеся школы имеют 50%-ную скидку за наличие ученического билета.

Льготы на железной дороге

В поездках "Укрзализныци" дети от 6 до 14 лет путешествуют со скидкой 25%, а дети до 6 лет - бесплатно, если не занимают отдельное место. Для посадки на поезд требуется документ, подтверждающий возраст ребенка.

Льготы для студентов

Студенты и учащиеся профессионально-технических училищ могут покупать билеты на поезда со скидкой 50%, имея студенческий или учащийся билет.

Важно помнить

Льготы действуют только при наличии соответствующих документов. Рекомендуется уточнять условия у перевозчиков перед поездкой.

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