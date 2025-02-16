Участие США в восстановлении Украины принесет ценность не только украинцам, но и американцам, сообщает Politeka.net .

Об этом в интервью Fox News после визита в Киев рассказал Скотт Бессент. Он пояснил, что поездка была частью усилий президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Министр подчеркнул, что для американского народа очень важно понять, что их поддержка не только поможет Украине, но и принесет выгоды США, сообщает Политека.

"Я поехал туда, чтобы еще больше сообщить украинцам, что мы ожидаем подотчетности, но хотим быть их партнерами с другой стороны и американский народ собирается участвовать в послевоенной экономике", - отметил он.

Министр финансов США отметил важность ответственности со стороны украинских властей, но в то же время выразил готовность Соединенных Штатов быть надежными партнерами в послевоенный период. Министр уточнил, что роль США в послевоенной Украине может включать участие в развитии стратегических полезных ископаемых, энергетической сфере и государственных предприятиях, однако конкретные детали не раскрыл.

Во время пресс-конференции в Киеве, он заявил, что соглашение между Украиной и США по добыче полезных ископаемых станет основой для "щита безопасности" Украины в будущем.

Источник: reuters .

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