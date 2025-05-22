Журналистка Екатерина Котенкова предупредила, что ограниченно пригодным украинцам нужно пройти ВЛК до 5 июня, иначе их заставят это сделать, но уже со штрафом, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«То есть граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые по результатам предварительных медицинских осмотров были признаны ограниченно пригодными к военной службе, обязаны пройти повторную ВЛК. Лица с инвалидностью какой-либо группы не подлежат повторному прохождению ВЛК на основании этого требования», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как напоминает журналистка, времени осталось немного, только 2 недели, и избежать прохождения ВЛК не удастся никому. Ведь, как предупреждает Минобороны, подчеркивает она, придется заплатить штраф в размере от 17 000 до 25 500, а ВЛК пройти принудительно.

Если эта категория военнообязанных не исполнит свой гражданский долг, по закону, рассказывает журналистка, работники полиции на основании обращений ТЦК будут осуществлять административные задержания и доставлять военнообязанных граждан в ближайшие районные ТЦК.

«Доставленные граждане будут подлежать привлечению к административной ответственности и одновременно будут направляться для прохождения медицинского осмотра, в том числе и после определенного законом срока прохождения медицинского осмотра. Простыми словами, облав станет больше, насколько я понимаю, судя по такой информации», - заключает Екатерина Котенкова.

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