Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что россия не начнет нормальные мирные переговоры, пока не захватит полностью Донецкую и Луганскую области, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, цель российских войск сейчас – не только взять Покровск, они сунут так же на севере Донбасса, на Лиманском направлении, где имеют тактические успехи, а еще в районе Константиновки. То есть, констатирует он, цель противника – до глубокой осени, максимум до конца года захватить полностью Донецкую и Луганскую области, а также продвигаться по линии боестолкновения настолько, насколько получится.

«Такой план есть у путина – больше захватить украинских территорий, особенно выгодные с тактической военной точки зрения позиции и создать буферные зоны, поэтому есть присутствие российских войск на Сумщине и Харьковщине. И россия хотела бы это присутствие еще максимально расширить, конечно, чтобы создавать нам там угрозы», - добавляет Александр Мусиенко.

Как утверждает эксперт, россия рассчитывает начать нормальные переговоры о возможной заморозке войны вдоль линии фронта только после полного захвата Донецкой и Луганской областей, дедлайн – середина осени. Скорее всего, отмечает он, противник будет придерживаться такого сценария.

«Другой сценарий – это перенесение войны на 2026 год. Он тоже есть, потому что россия, мы видим, не прекращает войну, несмотря на ультиматумы, выдвигаемые президентом Трампом и Западом. Но, конечно, все же одним из приоритетных сценариев рассматривается до конца этого года, возможно, выйти на какой-нибудь переговорный трек. В то же время, конечно, это может быть, только если украинские войска будут продолжать сдерживать врага на таком же уровне и будут продолжать уничтожать врага в таком же количестве», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что оборона Покровска может стать нашим генеральным сражением.

Также Politeka писала о том, что Бортник о переговорах в Стамбуле: «Начинает напоминать минский переговорный процесс».