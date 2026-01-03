У Запоріжжі стартувала нова система оплати проїзду, яка дозволяє пасажирам користуватися цифровою карткою «Січ Загальна» без пластикових носіїв, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає міська рада.

Електронний квиток тепер можна придбати через мобільний додаток EasyPay, тоді як раніше купівля була доступна лише у терміналах на вул. Шкільній, 2. Вартість поїздки залишилася на рівні 60 гривень.

У салонах транспорту встановлені QR-коди. Пасажиру достатньо відсканувати код телефоном, і списання відбувається автоматично з електронної картки, прив’язаної до програми.

Систему E-Pass впроваджує компанія ТОВ «ІЗІ СОФТ», що входить до фінтех-групи EasyPay. Для користування карткою потрібно завантажити додаток, обрати місто Запоріжжя, відкрити розділ «Транспорт», вибрати тип «Загальна» та підтвердити оплату.

Мешканці, які вже мають фізичні носії — студентські, шкільні, пільгові або загальні — можуть додати їх у додаток. Після оцифрування пластикові версії стають непотрібними, адже всі дані зберігаються на телефоні.

Оплата проходить миттєво: QR-код сканують камерою або сканером у програмі, обирають картку для розрахунку та підтверджують операцію. Квиток дійсний 75 хвилин у межах одного транспортного засобу; при пересадці потрібно придбати новий.

Поповнення балансу можливе без комісій через програму EasyPay, офіційний сайт або понад 100 терміналів по місту. Для комфортного користування новою системою оплати проїзду в Запоріжжі мешканцям радять перевіряти стан рахунку та оновлення додатку, щоб поїздки проходили без затримок.

