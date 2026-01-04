Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі обладнане всім необхідним для комфортного перебування.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі розпочало роботу в межах пілотної програми, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на переселенців, які потребують додаткової підтримки після тривалого лікування або втрати можливості самостійно забезпечувати побутові потреби.

За даними Міністерства соціальної політики, учасникам пропонують безоплатне проживання у спеціально облаштованих приміщеннях строком до 12 місяців. Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету.

Приміщення для проживання обладнані всім необхідним для комфортного перебування. Люди можуть самостійно готувати їжу, планувати повсякденні справи та отримувати допомогу у веденні господарства. Окрему увагу приділяють розвитку соціальних навичок і підтримці у кризових ситуаціях. Саме в такому форматі працює безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі.

Для маломобільних переселенців проживання організовують соціальні надавачі, внесені до відповідного державного Реєстру. Це фізичні або юридичні особи, які мають у власності або оренді придатні приміщення та відповідають встановленим урядом вимогам.

У Міністерстві соціальної політики наголошують, що головна мета програми полягає не лише у тимчасовому розміщенні переселенців. Ініціатива спрямована на відновлення самостійності, стабільності та відчуття безпеки, необхідних для повсякденного життя.

Подати заявку на участь у проєкті можна вже зараз, звернувшись до соціальних служб міста. Там нададуть детальну інформацію щодо умов участі та процедури отримання житла.

Пілотний проєкт діятиме обмежений період, а результати його реалізації стануть підставою для можливого розширення ініціативи та запровадження схожих програм у інших містах.

