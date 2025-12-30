Після перевірки умов проживання житлова комісія ухвалює рішення про взяття на облік, після чого особа очікує своєї черги на безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі або компенсацію.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі доступне окремим категоріям громадян, які потребують державної підтримки, повідомляє Politeka.net.

Якщо надати приміщення неможливо, закон передбачає грошову компенсацію. Право на соціальне житло мають особи з інвалідністю, тяжкими захворюваннями та ті, хто проживає в аварійних або непридатних будинках.

Також отримати допомогу можуть діти-сироти після завершення навчання, переселенці без власної нерухомості та сім’ї з житловою площею менше ніж сім квадратних метрів на людину. Пріоритет надають громадянам з низьким доходом, які не можуть самостійно забезпечити базові потреби.

Станом на 2025 рік позачергове право на безкоштовне житло мають сім’ї загиблих військовослужбовців, реабілітовані жертви політичних репресій, учасники бойових дій, ветерани та особи з інвалідністю через війну. До списку включені також постраждалі від Чорнобильської катастрофи, діти-сироти, діти з інвалідністю, постраждалі від стихійних лих і багатодітні родини з п’ятьма та більше дітьми.

Мінімальна житлова площа становить 13,65 квадратного метра на особу. За потреби органи місцевого самоврядування можуть збільшити площу або надати окремий будинок. Приміщення можуть бути кімнатами в комунальних квартирах, окремими квартирами чи житловими будинками.

Соцжитло не переходить у приватну власність і надається виключно за договором соціального найму, який визначає права та обов’язки сторін.

Щоб отримати послугу, громадянин подає документи до місцевого органу влади, підтверджуючи право на пільги або складні життєві обставини. Після перевірки умов проживання житлова комісія ухвалює рішення про взяття на облік, після чого особа очікує своєї черги на безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі або компенсацію.

Прийом заяв здійснюється відповідно до встановленого порядку та наявності вільних приміщень.

