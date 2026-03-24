На ринку праці з’являється дедалі більше пропозицій, і робота для пенсіонерів у Запоріжжі сьогодні включає різні вакансії.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі залишається актуальною для багатьох жителів міста, які після завершення трудової кар’єри прагнуть отримувати додатковий дохід, повідомляє Politeka.

На платформах пошуку праці роботодавці регулярно публікують нові вакансії для кандидатів різного віку.

Аналіз оголошень на сайті Work.ua показує, що пропозиції охоплюють кілька сфер. Серед них — торгівля, виробництво та аграрний сектор.

Однією з вакансій є тракторист у компанії ТОВ «Український Аграрний Холдинг». Підприємство працює у сфері агропромислового виробництва та займається рослинництвом, елеваторними послугами, молочним тваринництвом і перевезеннями. У структурі холдингу працює близько півтори тисячі співробітників.

Компанія шукає фахівців для роботи у Берегівському районі Закарпатської області. Від кандидатів очікують наявність посвідчення тракториста-машиніста та розуміння процесів обробітку ґрунту.

Ще одна робота для пенсіонерів у Запоріжжі пов’язана зі сферою торгівлі. У мікрорайоні Кічкас шукають продавця продовольчих товарів.

Магазин працює позмінно цілодобово, тому графік узгоджується з роботодавцем індивідуально. Заробітна плата на цій посаді становить приблизно від 18 до 36 тисяч гривень залежно від навантаження.

Серед пропозицій є й вакансії з вищим рівнем доходу. Компанія ТОВ «МІК» розширює експериментальний цех та запрошує кравців.

Основним завданням працівників стане пошиття зразків одягу за заданими моделями, зокрема курток, штанів і сорочок, а також взаємодія з конструктором та технологом під час виробничого процесу. Заробітна плата на цій посаді може становити від 35 до 40 тисяч гривень.

