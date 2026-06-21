Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області сформувало комплексне оновлення витрат для населення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксовано у Чорноморську після оновлення розрахунків для житлово-комунального сектору, повідомляє Politeka.

У місті переглянули плату за утримання багатоквартирних будівель. Середній показник зріс приблизно на 40% і тепер становить 10,52 грн за квадратний метр щомісяця.

Також змінено нарахування за вивезення побутових відходів. Вартість збільшилась на 36% та досягла 43,85 грн з однієї особи.

У комунальних структурах пояснюють коригування зростанням витрат на експлуатацію мереж, оплату праці працівників і обслуговування технічного парку. Частина попередніх пільгових механізмів більше не діє, що вплинуло на кінцеві суми у квитанціях.

Найпомітніше зміни відчують домогосподарства з електрообігрівом, тоді як інші категорії споживачів отримають менш відчутне збільшення витрат. На державному рівні ціна електроенергії залишається без змін — 4,32 грн за кВт-год, без нових рішень щодо перегляду після завершення попереднього регулювання.

Для частини домогосподарств, які раніше користувалися сезонною знижкою 2,64 грн за перші 2000 кВт-год, із травня застосовується стандартна схема нарахувань через завершення опалювального періоду.

Газовий сегмент також не зазнав коригувань: компанія «Нафтогаз» продовжила дію фіксованого плану, де ціна становить 7,96 грн за кубометр до квітня 2027 року для чинних споживачів.

Окремі зміни торкнулися водного напрямку в Кілійській громаді, де переглянули вартість через подорожчання енергоносіїв і матеріалів: подача ресурсу зросла до 63,41 грн за кубометр, а відведення — до 57,65 грн.

У підсумку підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області сформувало комплексне оновлення витрат для населення, зачепивши одразу кілька ключових сфер житлово-комунального обслуговування регіону.

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