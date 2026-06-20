Експерти прогнозують, що подальші зміни платежів можуть посилити вплив факторів, які формують підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області у наступні періоди.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксовано у Чорноморську, де з 1 травня відбулося оновлення частини житлово-комунальних нарахувань для населення, повідомляє Politeka.

У місті переглянули окремі складові платіжок, що призвело до суттєвого зростання вартості базових послуг. Водночас частина тарифних позицій залишилася без змін, формуючи змішану структуру витрат для домогосподарств.

Квартплата піднялася приблизно на 40% і тепер становить 10,52 грн за квадратний метр щомісяця. Вивезення, транспортування та обробка побутових відходів подорожчали на 36% — до 43,85 грн з однієї особи.

Енергетичний блок при цьому не зазнав коригувань. Електропостачання для побутових споживачів утримується на рівні 4,32 грн за кВт-год, а державний механізм фіксації діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Сезонна пільга для домогосподарств з електроопаленням після завершення опалювального періоду більше не застосовується. Знижений тариф 2,64 грн за перші 2000 кВт-год скасовано до початку наступного сезону.

Газопостачання також залишається стабільним. Для клієнтів «Нафтогазу» діє фіксована ціна 7,96 грн за кубометр, яка продовжена до 30 квітня 2027 року. Перехід між постачальниками здійснюється автоматично без додаткових дій споживачів.

У Чорноморську поступово формується комбінована модель витрат: частина житлово-комунальних послуг дорожчає, тоді як енергетичні позиції залишаються незмінними.

Подальша динаміка рахунків залежатиме від рішень регуляторних органів та економічних чинників, що впливають на зміну вартості послуг у регіоні.

Експерти прогнозують, що подальші зміни платежів можуть посилити вплив факторів, які формують підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області у наступні періоди.

Джерело: chis-chernomorsk

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