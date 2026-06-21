Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области сформировало комплексное обновление расходов для населения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области зафиксировано в Черноморске после обновления расчетов для жилищно-коммунального сектора, сообщает Politeka.

В городе пересмотрели плату за содержание многоквартирных построек. Средний показатель вырос примерно на 40% и теперь составляет 10,52 грн. за квадратный метр ежемесячно.

Также изменены начисления за вывоз бытовых отходов. Стоимость увеличилась на 36% и достигла 43,85 грн. с одного человека.

В коммунальных структурах объясняют корректировку ростом затрат на эксплуатацию сетей, оплату труда работников и обслуживание технического парка. Часть предыдущих льготных механизмов больше не действует, что повлияло на конечные суммы квитанций.

Наиболее заметные изменения испытают домохозяйства с электрообогревом, в то время как другие категории потребителей получат менее ощутимое увеличение затрат. На государственном уровне цена электроэнергии остается по-прежнему — 4,32 грн за кВт-ч, без новых решений по пересмотру после завершения предварительного регулирования.

Для части домохозяйств, ранее пользовавшихся сезонной скидкой 2,64 грн за первые 2000 кВт-ч, с мая применяется стандартная схема начислений из-за завершения отопительного периода.

Газовый сегмент также не подвергся корректировкам: компания «Нафтогаз» продолжила действие фиксированного плана, где цена составляет 7,96 грн за кубометр до апреля 2027 года для действующих потребителей.

Отдельные изменения затронули водное направление в Килийской общине, где пересмотрели стоимость из-за подорожания энергоносителей и материалов: подача ресурса выросла до 63,41 грн за кубометр, а отвод — до 57,65 грн.

В результате повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области сформировало комплексное обновление расходов для населения, затронув сразу несколько ключевых сфер жилищно-коммунального обслуживания региона.

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