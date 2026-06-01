Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області передбачено забезпечення як у прифронтових, так і у відносно безпечних населених пунктах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області стали частиною масштабної продовольчої програми, яку реалізує Всесвітня продовольча програма ООН у партнерстві з локальними організаціями, повідомляє Politeka.

Механізм допомоги працює через мережу благодійних структур, що забезпечують регулярну видачу наборів у визначених громадах регіону. Система орієнтована на людей, які потребують базового харчового забезпечення.

Міжнародні донори сформували стандартний продуктовий пакунок, розрахований приблизно на 30 днів споживання для однієї особи. За оцінками програми, він покриває близько 60% місячної потреби в калоріях.

До складу набору входять базові харчові позиції: борошно, гречка, пшоно, макаронні вироби, соняшникова олія, вівсяні пластівці. Також додаються м’ясні та бобові консерви, цукор і сіль.

Організатори зазначають, що у разі запитань громадяни можуть звертатися на гарячу лінію партнерських структур, які координують розподіл гуманітарної допомоги.

На території регіону офіційним партнером програми виступає благодійна організація АДРА. Для консультацій доступний безкоштовний номер 0800 20 13 30.

Лінія працює за встановленим графіком: з понеділка по четвер — з 08:00 до 20:00, у п’ятницю — до 14:00, тоді як субота визначена як вихідний день.

У програмі наголошують, що обсяги допомоги можуть коригуватися залежно від надходження міжнародного фінансування та логістичних можливостей.

Джерело: ВПП ООН

