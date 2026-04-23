Саме тоді обмеження руху транспорту в Хмельницькому буде скасовано.

25 квітня у місті запровадять обмеження руху транспорту в Хмельницькому через проведення спортивних змагань на вулиці Прибузькій, що передбачає тимчасові зміни схем пересування громадського транспорту, повідомляє Politeka.

За інформацією міської ради, подія триватиме з 7:30 до 15:00. Перекриття стосуватиметься ділянки від перехрестя зі Свободи до стику з Ніни Янчук. У цей проміжок водіям і мешканцям радять враховувати оновлені маршрути.

Автобус №5 «Волочиська – Лезневе» курсуватиме через Трудову, Заводську, Шевченка, Свободи та Подільську в обох напрямках.

Маршрути №29 і №29А «Озерна – Катіон» прямуватимуть Старокостянтинівським шосе, далі Зарічанською, Свободи та Шевченка.

Автобуси №49 і №49А «Озерна – Катіон» рухатимуться через Шевченка, Свободи, Зарічанську та Старокостянтинівське шосе.

Тролейбус №3 «Озерна – Ракове» курсуватиме Старокостянтинівським шосе, Зарічанською, Свободи та Шевченка в обох напрямках.

Маршрут №10 «Озерна – Торгівельний центр» отримає найдовше коригування: він проходитиме через Старокостянтинівське шосе, Зарічанську, Свободи, Героїв Майдану, Кам’янецьку, Подільську, Соборну, Староміську, Бандери та знову повертатиметься тим самим кільцем.

Окремо зазначено, що тролейбус №5 «Шевченка – Зарічанська» у цей період тимчасово не курсуватиме.

У міськраді наголошують, що зміни пов’язані зі спортивними заходами та діятимуть лише у вказаний час, після чого транспортна мережа повернеться до звичного режиму. Саме тоді обмеження руху транспорту в Хмельницькому буде скасовано.

