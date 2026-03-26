Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому дозволить забезпечити стабільну роботу системи збору та вивезення відходів у громаді.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому набуло чинності з березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Йдеться про зміну вартості вивезення побутових відходів для мешканців багатоквартирних будинків, приватного сектору та сіл громади.

Про нові розцінки повідомили у міському комунальному підприємстві «Спецкомунтранс». Остаточна плата залежить від типу житлової забудови та способу утримання контейнерних майданчиків.

Для багатоповерхівок щомісячний внесок становитиме від 35,82 до 40,16 гривні на одну особу. У приватному секторі показники складатимуть від 39,04 до 43,84 гривні. Для сільських жителів встановлено інші суми — від 23,99 до 31,13 гривні.

Окремо передбачено абонентську плату для будинків з індивідуальними договорами — 8,02 гривні на місяць з одного особового рахунку.

Перегляд тарифів пояснюють різким зростанням витрат підприємства. За останні роки електроенергія подорожчала утричі, обслуговування техніки та запчастини подорожчали приблизно на 160%, а пальне — на 110–145%. Додатково вплинули підвищення прожиткового мінімуму та нові законодавчі вимоги.

Крім економічних факторів, на рішення вплинув міжнародний проєкт модернізації системи поводження з відходами, який реалізують за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку та ЄС.

Попри зміни, розцінки у Хмельницькому залишаються одними з найнижчих серед обласних центрів. Для порівняння: у Луцьку плата перевищує 61 гривню, у Чернівцях — майже 63, а в Ужгороді та Кропивницькому — понад 84–87 гривень на особу.

Фахівці радять ознайомитися з оновленими нарахуваннями та перевірити можливість оформлення пільг. Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому дозволить забезпечити стабільну роботу системи збору та вивезення відходів у громаді.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Києві: українців попереджають про труднощі у 2026 році, який товар під загрозою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: хто може втратити виплати та чому.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які розцінки тепер актуальні.