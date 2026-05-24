Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькій області відбудеться з липня 2026 року, передає Politeka.

У Віньковецькій громаді заплановано коригування вартості водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів.

Рішення пояснюють фінансовим навантаженням на КП «Віньковецький комунсервіс». Підприємство повідомляє про нестачу коштів через накопичені борги, хоча працівники щодня виконують ремонти мереж і забезпечують стабільну подачу води.

Інформацію про це надають на сторінці Вінькоіецької громади.

Окремо зазначається, що розцінки не переглядалися з 2024 року. Тепер із липня 2026 передбачено підвищення платежів для населення, при цьому близько половини вартості надалі компенсуватиме місцева громада.

У матеріалах підприємства також підкреслюється, що без перегляду фінансової моделі складно підтримувати інфраструктуру в робочому стані. Саме в цьому контексті відбувається підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькій області, яке має частково стабілізувати роботу сервісу.

Жителям нагадують про необхідність щомісяця передавати показники лічильників. Для цього доступний контактний номер 068 384 09 79.

Крім того, підвищення цін торкнулося і проїзду в Хмельницькому.

Головною причиною рішення про подорожчання проїзду в Хмельницькій області місцеві чиновники називають економічні фактори, які безпосередньо впливають на роботу транспортної галузі.

Представники міської ради наголосили, що основним чинником збільшення вартості пасажирських перевезень стало суттєве підняття цін на паливно-мастильні матеріали на ринку.

