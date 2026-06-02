Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачає надання підтримки громадянам, які належать до визначених категорій вразливості та потребують додаткового соціального захисту, повідомляє Politeka.

У регіоні стартує ініціатива, яка спрямована на забезпечення базових потреб населення у складних життєвих обставинах.

Організатори зазначають, що для населених пунктів, розташованих у зоні до 20 кілометрів від лінії бойових дій, діють окремі умови участі.

Це так звані спрощені критерії доступу до гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області.

До участі в програмі можуть долучатися особи, які відповідають хоча б одному з визначених критеріїв.

Окрему увагу в межах програми приділено територіям нашого регіону, які найбільше постраждали від наслідків війни. Й

деться, зокрема, про Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони, де потреба у соціальній підтримці залишається підвищеною.

Програма передбачає кілька напрямів допомоги, тому гуманітарна підтримка для пенсіонерів у Дніпропетровській області включає набори базових речей першої необхідності та гігієнічні комплекти.

Серед іншого, передбачено надання спеціалізованих наборів для маломобільних осіб, а також продуктових наборів, спрямованих на забезпечення мінімальних потреб домогосподарств.

Серед категорій, які мають право на допомогу, є люди віком від 60 років, люди з інвалідністю, багатодітні родини, що виховують трьох і більше неповнолітиніх дітей, одинокі батьки або офіційні опікуни.

Також до переліку включено внутрішньо переміщених осіб, а ще домогосподарства, житло яких зазнало пошкоджень унаслідок бойових дій або обстрілів.

Джерело: Angels of Salvation.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка нова проблема виникла на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто і за яких умов може втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як було змінено ціни в магазинах.