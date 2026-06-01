Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області передбачає створення багатокомпонентної системи підтримки для людей, які опинилися у скрутному становищі через бойові дії, повідомляє Politeka.

Нова масштабна програма гуманітарної допоомги для пенсіонерів у Миколаївській області Immediate Multisectoral Priority Assistance for Conflict-affected Territories офіційно запускається консорціумом TERA.

До цього об'єднання увійшли провідні українські благодійні та громадські організації, а загальну координацію процесів забезпечує БФ «Team4UA».

У реалізації важливих заходів також беруть участь БФ «Посмішка ЮА», ГО «Десяте Квітня» та БФ «ГУДВІЛЛ», які розподілили між собою ключові напрямки роботи у різних регіонах країни.

Ініціатива включає грошові виплати для постраждалих громадян, видачу затребуваних продуктових і гігієнічних наборів.

Окрім цього - надання фахової психологічної та психосоціальної підтримки, а також якісне медичне обслуговування через мобільні клініки.

Окремим важливим вектором роботи визначено безпечну евакуацію людей із небезпечних територій, оперативне реагування на наслідки ворожих обстрілів та обов'язкове забезпечення соціально-правового супроводу для тих, хто цього потребує.

Організатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області розподіляється за чіткими пріоритетами.

Першочергово її спрямують мешканцям прифронтових громад, внутрішньо переміщеним особам, евакуйованим родинам та громадянам, які безпосередньо постраждали від російських атак.

Безпосереднім впровадженням запланованих заходів на території регіону займається партнерська організація ГО «Десяте Квітня».