Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 15 по 21 червня будуть тривати багато годин.

Українцям показали планові графіки відключення світла, що заплановані у Чернігівській області на тиждень з 15 по 21 червня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 15 по 21 червня будуть тривати через планові та профілактичні роботи. Енергетики закликають жителів області поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, підкреслюючи, що профілактичні роботи є важливою умовою стабільного та безпечного функціонування енергетичної системи

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», 17.06.2026 з 10:00–18:00 години в населеному пункті Туманська Гута не буде електрики. Без електрики і звичного комфорту лишатимуться такі вулиці:

Берегова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

Бережківська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 25, 30, 35, 37

Братів Лабутиних — 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 43, 44, 45

Братів Шелудченків — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 22

Лісова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 54А

Сергія Сікуна — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12

Центральна — 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44

пров. Луговий — 1, 3, 7

18.06.2026 року з 09:00–19:00 години не буде електрики в селі Одинці. Обмеження вводять через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі. Знеструмлення стосуються вулиць:

Героїв Азову — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19

Лесі Українки — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Центральна — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Шевченка — 10

пров. Садовий — 1, 2, 3, 4, 5

18.06.2026 року з 09:00–18:00 години в місті Остер триватимуть планові вимкнення. Вони триватимуть лише в частині будинків, що розташовані за адресами:

А.О. Грановського — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37

Воскресенська — 4, 6, 8, 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А

Коцюбинського — 27

Левка Лук'яненка — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37

Миру — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37

Незалежності — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31

Ярослава Мудрого — 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 98, 100, 102, 104, 106.

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