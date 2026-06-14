Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 15 по 21 июня продлятся много часов.

Украинцам показали плановые графики отключения света, запланированные в Черниговской области на неделю с 15 по 21 июня, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 15 по 21 июня будут продолжаться из-за плановых и профилактических работ. Энергетики призывают жителей области отнестись с пониманием к временным неудобствам, подчеркивая, что профилактические работы являются важным условием стабильного и безопасного функционирования энергетической системы.

По информации АО «Черниговоблэнерго», 17.06.2026 с 10:00–18:00 в населенном пункте Туманська Гута не будет электричества. Без электричества и привычного комфорта будут оставаться следующие улицы:

Берегова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

Бережкивська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 25, 30, 35, 37

Братив Лабутиних — 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 43, 44, 45

Братив Шелудченків — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 22

Лисова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 54А

Сергия Сикуна — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12

Центральна — 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44

пров. Луговый — 1, 3, 7

18.06.2026 года с 09:00–19:00 не будет электричества в селе Одынци. Ограничения вводят из-за выполнения ремонтных работ по воздушной линии электропередачи. Обесточивания касаются улиц:

Героив Азову — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19

Леси Украинкы — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Центральна — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Шевченка — 10

пров. Садовый — 1, 2, 3, 4, 5

18.06.2026 с 09:00–18:00 часов в городе Остер будут продолжаться плановые отключения. Они будут продолжаться только в части домов, расположенных по адресам:

А.О. Грановського — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37

Воскресенська — 4, 6, 8, 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А

Коцюбынського — 27

Левка Лукяненка — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37

Мыру — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37

Незалежности — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31

Ярослава Мудрого — 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 98, 100, 102, 104, 106.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: кто сможет получить 1300 гривен.

Также Politeka сообщала, Ограничение движения транспорта в Чернигове: где перекроют дорогу.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Черниговской области: стоимость значительно выросла за последнее время.