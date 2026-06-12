Саме тут підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області проявилося найпомітніше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало однією з головних тем початку літа після перегляду вартості водопостачання для жителів Кривого Рогу, повідомляє Politeka.

З 1 червня частина житлово-комунальних нарахувань у місті змінилася. Водночас ціна електроенергії для населення залишилася на рівні 4,32 грн за кВт·год. Відповідний урядовий механізм діятиме до 31 жовтня 2026 року.

Без коригувань працює й ринок блакитного палива для клієнтів «Нафтогазу». Вартість становить 7,96 грн за кубометр, а фіксований показник зберігатиметься до кінця квітня 2027 року.

Найсуттєвіші зміни торкнулися водного сектору. Саме тут підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області проявилося найпомітніше. Відтепер один кубометр коштує 78,47 грн, із яких 45,66 грн припадає на водопостачання, а 32,81 грн — на водовідведення.

Для порівняння, раніше загальна сума становила 31,37 грн. Таким чином, новий показник перевищив попередній більш ніж у два з половиною раза.

Окремо обговорювалася ініціатива підприємства «Кривбасводоканал», де пропонували встановити ще вищий рівень — 81,44 грн за куб із зміненою структурою розрахунків.

Рішення викликало активне обговорення серед містян. До профільних служб надходили звернення, а також проводилися відкриті зустрічі щодо майбутніх нарахувань.

Попри суспільний резонанс, оновлені розцінки набули чинності, що вплинуло на розмір рахунків для домогосподарств уже з початку червня.

Експерти зазначають, що подальша ситуація залежатиме від економічних умов, витрат підприємств та рішень регуляторів у сфері житлово-комунального господарства.

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