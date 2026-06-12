Именно здесь повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области проявилось заметнее всего.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало одной из главных тем начала лета после пересмотра стоимости водоснабжения жителей Кривого Рога, сообщает Politeka.

С 1 июня часть жилищно-коммунальных начислений в городе поменялась. В то же время, цена электроэнергии для населения осталась на уровне 4,32 грн за кВт·час. Соответствующий правительственный механизм будет действовать до 31 октября 2026г.

Без корректировок работает и рынок голубого топлива для клиентов "Нефтегаза". Стоимость составляет 7,96 грн за кубометр, а фиксированный показатель будет сохраняться до конца апреля 2027 года.

Самые существенные изменения коснулись водного сектора. Именно здесь повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области проявилось заметнее всего. Теперь один кубометр стоит 78,47 грн, из которых 45,66 грн приходится на водоснабжение, а 32,81 грн — на водоотвод.

Для сравнения, ранее общая сумма составила 31,37 грн. Таким образом, новый показатель превысил предыдущий более чем в два с половиной раза.

Отдельно обсуждалась инициатива предприятия «Кривбассводоканал», где предлагали установить еще более высокий уровень — 81,44 грн за куб с измененной структурой расчетов.

Решение вызвало активное обсуждение среди горожан. В профильные службы поступали обращения, а также проводились открытые встречи по будущим начислениям.

Несмотря на общественный резонанс, обновленные расценки вступили в силу, что отразилось на размере счетов для домохозяйств уже с начала июня.

Эксперты отмечают, что дальнейшая ситуация будет зависеть от экономических условий, расходов предприятий и решений регуляторов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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