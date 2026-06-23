У ПФУ наголошують, що система призначення цієї грошової допомоги для пенсіонерів в Миколаївській області є доволі жорсткою.

Частина українських пенсіонерів в Миколаївській області у 2026 році має право на щомісячну грошову допомогу, яка перевищує 1 000 гривень, пише Politeka.net.

Водночас така фінансова підтримка нараховується не всім, а лише тим громадянам, які відповідають одразу кільком визначеним критеріям.

Як уточнюють у ПФУ, ключовим фактором для призначення виплати є не лише вік, а й соціальний статус пенсіонера, а також підтверджений стан здоров’я. Право на неї мають самотні громадяни віком від 80 років, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних забезпечувати догляд, та офіційно потребують постійної сторонньої допомоги за висновком медичної комісії.

У Пенсійному фонді наголошують, що система призначення цієї грошової допомоги для пенсіонерів в Миколаївській області є доволі жорсткою та виключає випадки, коли хоча б одна з умов не виконується. Справа не лише у віці. Зокрема, наявність працездатних дітей або інших родичів, навіть якщо вони проживають окремо, може стати підставою для відмови у виплаті. Також її не дадуть, якщо відсутній офіційний медичний висновок про потребу в постійному догляді.

Таким чином, навіть самотнє проживання не гарантує отримання коштів — вирішальним є комплексний підхід до оцінки життєвих обставин пенсіонера.

Механізм оформлення є заявним і передбачає особисте звернення громадянина до територіального органу Пенсійного фонду України або органів соціального захисту населення. Для призначення виплати необхідно подати пакет документів, який включає паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок про потребу в догляді, а також підтвердження відсутності осіб, які можуть здійснювати утримання.

Після перевірки поданих даних грошова допомога для пенсіонерів в Миколаївській області призначається та нараховується разом із щомісячною пенсією. Водночас у разі зміни життєвих обставин, зокрема появи працездатних родичів або покращення стану здоров’я, виплата може бути переглянута або припинена.

У Пенсійному фонді додають, що розмір підтримки у 2026 році становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У грошовому еквіваленті це трохи більше ніж 1 000 гривень щомісяця.

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