В ПФУ подчеркивают, что система назначения этой денежной помощи для пенсионеров в Николаевской области достаточно жесткая.

Часть украинских пенсионеров в Николаевской области в 2026 году имеет право на ежемесячную денежную помощь, которое превышает 1 000 гривен, пишет Politeka.net.

В то же время, такая финансовая поддержка начисляется не всем, а только тем гражданам, которые отвечают сразу нескольким определенным критериям.

Как уточняют в ПФУ, ключевым фактором для назначения выплаты является не только возраст, но и социальный статус пенсионера, а также подтвержденное состояние здоровья. Право на нее имеют одинокие граждане в возрасте от 80 лет, не имеющие трудоспособных родственников, обязанных обеспечивать уход, и официально нуждаются в постоянной посторонней помощи по заключению медицинской комиссии.

В Пенсионном фонде отмечают, что система назначения этой денежной помощи для пенсионеров в Николаевской области достаточно жесткая и исключает случаи, когда хотя бы одно из условий не выполняется. Дело не только в возрасте. В частности, наличие трудоспособных детей или других родственников, даже если они проживают отдельно, может стать основанием отказа в выплате. Также ее не дадут, если отсутствует официальное медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.

Таким образом, даже одинокое проживание не гарантирует получение средств — решающим является комплексный подход к оценке жизненных обстоятельств пенсионера.

Механизм оформления является заявленным и предусматривает личное обращение гражданина в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или органы социальной защиты населения. Для назначения выплаты необходимо предоставить пакет документов, включающий паспорт, идентификационный код, медицинское заключение о потребности в уходе, а также подтверждение отсутствия лиц, которые могут производить содержание.

После проверки данных данных денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области назначается и начисляется вместе с ежемесячной пенсией. В то же время, в случае изменения жизненных обстоятельств, в частности появления трудоспособных родственников или улучшения состояния здоровья, выплата может быть пересмотрена или прекращена.

В Пенсионном фонде добавляют, что размер поддержки в 2026 году составляет 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В денежном эквиваленте это чуть больше 1 000 гривен ежемесячно.

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